Промоутер оценил шансы Александра Емельяненко подписаться в Bellator

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На проходящем в Казани чемпионате Европы по ММА завершились полуфинальные поединки. По их итогам в финальные бои пробились 16 российских бойцов. При этом в пяти весовых категориях пройдут чисто российские финалы. Кроме того, семь спортсменов добрались до решающих поединков в юниорской возрастной группе.

Состав финальных пар с участием российских бойцов: Женщины до 56,7 кг. Маликат Куччаева — Беатриз Консули Диниз (Бахрейн) Женщины до 70,3 кг. Мария Ширканова — Дарья Пирогова До 52,2 кг....