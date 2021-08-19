Промоутер оценил шансы Александра Емельяненко подписаться в Bellator

Известный российский промоутер, основатель компании М-1 Global и почётный президент IMMAF Вадим Финкельштейн оценил шансы Александра Емельяненко подписать контракт с Bellator и выступить в Москве на одном турнире со своим братом Фёдором Емельяненко.
Я в это не верю. Для чего это нужно Bellator? Он одноразовый боец, а Bellator предпочитает заключать долгосрочные контракты и имеет их и так с большим числом российских бойцов. А подписывать с Сашей контракт на два года — это, по понятным причинам, дело рискованное. У них и так будет жирный файткард с топовыми ребятами, поэтому зачем им Саша, — рассказал Финкельштейн NEWS.ru.
Как стало известно ранее, Александр Емельяненко выразил пожелание выступить на первом турнире Bellator в Москве и предложил организации подписать с ним контракт, однако эта идея изначально имела мало шансов на успех.