Промоутер объяснил, почему не стоит верить в завершение карьеры Фьюри Промоутер объяснил, почему не стоит верить в завершение карьеры Фьюри

Российский промоутер Владимир Хрюнов выразил уверенность, что британский боксёр Тайсон Фьюри не завершил карьеру. Функционер считает, что действующий чемпион мира по версии WBC обязательно проведёт встречу с победителем с победителем поединка между украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри победил всех топовых боксёров своего дивизиона. Остались только Александр Усик и Энтони Джошуа. У Фьюри есть не законченное дело. Поэтому он не завершил карьеру, — сказал Хрюнов корреспонденту NEWS.ru.

В ночь на 24 апреля Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

В активе 33-летнего британца 32 победы на профессиональном ринге при одном ничейном результате.