Промоутер назвал сроки реванша Поветкина с Уайтом

https://static.news.ru/photo/64aaefe2-3e11-11eb-b490-fa163e074e61_660.jpg Александр Поветкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин проведёт реванш с британцем Диллианом Уайтом весной. Об этом заявил промоутер Александр Поветкин.

Реванш точно будет, сейчас обсуждается дата. Нас лимитирует только состояние здоровья Саши, а так всё готово, всё в силе, Саша очень хочет. Вопрос только в дате и в том, когда он будет готов. Планируем, что бой удастся провести ранней весной, — приводит слова Рябинского «РБК Спорт».

Реванш россиянина с Уайтом должен был состояться 21 ноября, но был перенесён после информации о заражении Поветкина коронавирусом. Первая встреча боксёров прошла 22 августа и закончилась победой Александра нокаутом в пятом раунде.

В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

Ранее NEWS.ru писал, как коронавирус и отмена реванша с Уайтом повлияют на карьеру Поветкина. Уайт усомнился в честности россиянина и предположил, что у него не было коронавируса.