Промоутер назвал имя нового соперника Дмитрия Бивола Дмитрий Бивол может провести бой с Джошуа Буатси

Второй справа: Дмитрий Бивол / Фото Максим Богодвид/РИА Новости

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о планах организовать поединок россиянину Дмитрию Биволу с британцем Джошуа Буатси. Функционер также озвучил условия, при которых противостояние боксёров станет возможным, сообщает Alrehmanstore.

Если Сауль Альварес встретится с Головкиным, Биволу нужен будет бой, и я бы с удовольствием устроил ему поединок с Джошуа Буатси здесь, в Лондоне, — сказал Хирн.

Глава компании Matchroom сделал это заявление после победы Буатси над бывшим соперником Бивола Крэйгом Ричардсом. Бивол, в свою очередь, в начале мая победил Альвареса. В контракт россиянина был включён пункт о том, что мексиканец может запросить право на реванш в случае своего поражения. Однако Сауль обязан дать ответ в течение ближайшего месяца.

В данный момент команда мексиканца прорабатывает возможные варианты. Самым вероятным из них считается организация третьего боя с представителем Казахстана Геннадием Головкиным, который может пройти в сентябре этого года. Боксёры дважды встречались. Первый поединок завершился вничью, а второй — победой Альвареса.