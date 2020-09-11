Промоутер Хрюнов: казалось, Чудинов разучился боксировать

Российский спортивный менеджер, промоутер, организатор матчей профессионального бокса Владимир Хрюнов поделился впечатлениями от прошедшего турнира по боксу, где и в соглавное, и в главном боях одержали победу россияне.
Что-то неведомое мешало каждому бою произойти сегодня. Бои затягивались, потому что давление было повышено. Каждый из поединков — отдельная история, которая касается каждого участника и зрителя. Я не смог досмотреть Чудинова, сразу пошёл подписывать бой о реванше, но в итоге услышал рёв трибун и понял — он победил, — сказал Хрюнов по итогам турнира.
Он признал, что по ходу поединка россиянин проигрывал, желая выиграть бой одним ударом.
Чудинов проигрывал, летел, казалось, он всему разучился, он хотел победить одним ударом, но такого не бывает, — добавил он.
Хрюнов отметил, что соперник Фёдора отправляется в больницу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве проходил турнир по боксу лиги World Total Kombat Federation (WTKF). В соглавном бою Фёдор Чудинов защитил титул чемпиона WBA Gold, победив Умара Садика. Россиянин в 12-м раунде нокаутировал британца, тот потерял сознание.
Добавьте наши новости в избранные источники