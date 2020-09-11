Промоутер Хрюнов: казалось, Чудинов разучился боксировать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Знаменитый российский боец смешанных единоборств, дебютант в профессиональном боксе Сергей Харитонов победил британского боксёра Дэнни Уильямса техническим нокаутом во втором раунде в рамках турнира по боксу лиги World Total Kombat Federation (WTKF). 16 лет назад британец нокаутировал легендарного Майка Тайсона.

Начало боя было по-настоящему жарким. Харитонов за минуту до окончания отправил соперника в нокдаун левым ударом, предварительно зарядив отличный апперкот. Во втором раунде россиянин полностью доказал свои силы — бой...