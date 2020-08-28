Проклятье Халка: из-за коронавируса бой Анкалаева перенесли в третий раз

Бой Магомеда Анкалаева и Иона Куцелабы перенесли в третий раз, Сапарбек Сафаров не смог вылететь в Америку, а поединок Забита Магомедшарипова отменили из-за травмы соперника. В итоге никто из троих россиян в Лас-Вегасе не выступил, а в главной схватке вечера сербский полутяж Александар Ракич в прагматичном и не очень зрелищном стиле одержал важнейшую победу в своей карьере над экс-претендентом на чемпионский титул Энтони Смитом. NEWS.ru подводит итоги очередного турнира UFC.

Анкалаева больше не стоит сводить с Куцелабой

Самый титулованный российский боец ММА среди любителей, заслуженный мастер спорта Магомед Анкалаев в своё время побеждал на чемпионатах России и Вадима Немкова и Валентина Молдавского, однако его карьера в UFC развивается не столь стремительно и вовсе не по его вине. После февральской победы над молдаванином Ионом Куцелабой он должен был отправиться штурмовать элитную десятку полутяжеловесов UFC, однако из-за ранней остановки боя Куцелаба получил право на реванш, который, похоже, оказался кем-то проклят, как и бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

В апреле их поединок был отменён в связи с тотальным карантином из-за стремительного распространения коронавируса. В начале августа бой снова перенесли из-за того, что COVID-19 обнаружили у Куцелабы. Наконец, долгожданная встреча должна была состояться 29 августа. Бойцы уже взвесились, обменялись грозными взглядами и любезностями, но тест Куцелабы, сданный за день до боя, снова оказался положительным. Получается, что Анкалаев в очередной раз впустую подводил себя к бою и проходил весогонку. Что случилось с молдаванином, предстоит выяснить. То ли он не долечился, то ли заразился повторно, что вряд ли могло произойти в короткие сроки. Или же тесты давали ложноположительные результаты? Вирус настолько коварен, что информация о нём порой противоречива, но трёх переносов достаточно, чтобы забыть Куцелабу, которого Магомед разобрал бы и без помощи рефери, а потому пора россиянину устроить настоящую проверку топовым бойцом.

Магомед Анкалаев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поражение научило Ракича прагматизму

В полутяжёлом весе с уходом Джона Джонса намечается мощная смена поколений, в ходе которой бойцы новой волны плавно сметают засидевшихся ветеранов. Одним из таких является проживающий в Вене серб Александар Ракич, который на бой с Энтони Смитом выходил под флагом своей исторической, а не новой родины. В декабре прошлого года в упорном поединке с Волканом Эздемиром ему немного не хватило «бензина», и из-за смазанной концовки судьи раздельным решением отдали победу его сопернику. Известный зрелищной манерой ведения боя Ракич в следующей схватке с Энтони Смитом действовал намного осмотрительнее американца.

Во-первых, серб сразу принялся успешно отбивать переднюю ногу Смита лоу-киками так, что в какой-то момент тот рухнул. Львиное Сердце, поняв, что не может с дистанции «перестрелять» долговязого соперника, полез в борьбу, но и там не преуспел. Ракич умело контратаковал выпады оппонента и всякий раз оказывался сверху, а в третьем раунде ещё и хорошенько побил его, чтобы снять все вопросы относительно победителя, а заодно и окончательно закрепиться в элите дивизиона, показав, что урок Эздемира он усвоил хорошо.

Без жалости к Безжалостному

Как ни печально это признавать, но время экс-чемпиона UFC в полусреднем весе и яркого и бескомпромиссного рубаки Робби Лолера осталось позади. В бою с Нилом Мэгни он продлил свою серию поражений до пяти поединков, что обычно завершается увольнением для спортсмена любого статуса. Но главное заключается в том, что и в стойке потеря былой скорости стала для Безжалостного трагичной. Долговязый Мэгни без проблем перебивал его за счёт длины своих рычагов, а в клинче жёстко «кормил» коленями и локтями. Лолер в этой схватке не смог взять ни единого раунда, а потому окончательно покинул элиту полусреднего веса.

Смена соперника помогла Ламасу остаться на плаву

Ветеран полулёгкого дивизиона Рикардо Ламас находился перед турниром примерно на той же стадии карьеры. Когда-то он считался реальным претендентом на пояс, но сейчас, после нескольких болезненных поражений нокаутами, больше чем на роль гейткипера он не тянет. Блестящий грепплер Райан Холл, до этого «снявший скальп» с самого Би-Джей Пенна, был для Ламаса крайне тяжёлым и стилистически неудобным соперником. Однако из-за травмы его сменил новичок Билл Алджео, с которым Ламас зарубился на лучший бой вечера. В третьем раунде он был близок к тому, чтобы завершить всё добиванием из маунта, однако турниру суждено запомнится тем, что все поединки основного карда прошли полную дистанцию.

Трое российских богатырей не добрались до октагона

Турнир, который планировался как один из самых интересных для российской публики, прошёл вообще без наших соотечественников. История Анкалаева и Куцелабы описана выше, Сапарбек Сафаров не успел оформить необходимые для перелёта в США документы. В итоге его бой с Хулианом Маркесом перенесён на ноябрь, причём от его исхода будет зависеть будущее Анкалаева в организации. Наконец, Забиту Магомедшарипову так и не смогли найти достойного соперника вместо выбывшего из-за травмы ноги Яира Родригеса. Драться с оппонентом заведомо ниже по статусу стоящий в шаге от титульного боя россиянин не захотел, предпочтя дождаться возвращения мексиканца в октябре. Их поединок пройдёт в Абу-Даби на разогреве у Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи. Кроме того, грузинский полулегковес Гига Чикадзе не смог подраться в Лас-Вегасе из-за положительного теста на коронавирус.