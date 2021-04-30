Прохазка нокаутировал Рейеса локтем в главном бою UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/e6f145a0-ab03-11eb-a2bc-96000091f725_660.jpg Иржи Прохазка Фото: rkaprochazka/instagram.com

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC, в главном бою которого чех Иржи Прохазка (28-3-1) нокаутировал во втором раунде американца Доминика Рейеса (12-3).

Рейес сразу стал встречать соперника жёсткими ударами в корпус, а Прохазка пытался запутать его постоянными движениями и атаковать с ближней дистанции. Рейес не стал продолжать рискованный размен, а перевёл бой в партер из клинча. Поднявшись в стойку, чех потряс соперника жёсткими ударами с обеих рук и ног. Американец отступал к сетке, временами отстреливался, но проиграл первый раунд и получил травму носа. Увлекшись атакой, Прохазка пропустил мощный встречный удар, после которого едва не угодил в гильотину. В концовке раунда в очередной атаке чех вырубил соперника жесточайшим локтем с разворота.

В соглавном поединке грузинский полулегковес Гига Чикадзе победил техническим нокаутом в первом раунде американца Каба Суонсона.

Как стало известно ранее, полутяжеловес UFC Ион Куцелаба по прозвищу Молдавский Халк устроил драку во время дуэли взглядов со своим соперником в предстоящем поединке в Лас-Вегасе с американцем Дастином Джейкоби.