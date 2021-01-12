Продолжаем борьбу с допингом: Федерация бокса РФ продлила соглашение с AIBA

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Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв подписал соглашение с Международным агентством по тестированию (ITA) о продлении сотрудничества между AIBA и ITA на 2021 год. Со стороны ITA документ утвердил гендиректор ITA Бенджамин Коэн, передаёт пресс-служба Федерации бокса России.

Мы продолжаем борьбу с допингом на всех уровнях. AIBA полностью привержена чистому спорту. Мы делаем и будем делать всё возможное, чтобы бокс был видом спорта полностью свободным от допинга. Обеспечить это нам поможет самая современная антидопинговая программа, организованная при помощи ITA, — говорится в сообщении.

Документ подразумевает общий алгоритм управление антидопинговыми программами. Они включают получение данных о местонахождении спортсменов и их биологических паспортов, контроль за выполнением требований WADA и проведение внесоревновательных тестов по боксу в течение 2021-го.