Призёр Олимпиады рассказал о конфликте Харитонова и Яндиева

https://static.news.ru/photo/a97a1f48-27e7-11eb-81ad-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Носов Фото: instagram.com/nosov_official

Бронзовый призёр Олимпиады-2004 в Афинах, дзюдоист и бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов рассказал о конфликте бойцов ММА Сергея Харитонова и Адама Яндиева.

Версия конфликта здесь очень простая. Жили и дружили два друга, друг другу помогали. Яндиев давал Харитонову машины кататься, оплачивал за него штрафы, покупал ему какие-то билеты бизнес-классом. Харитонов приглашал его в Таиланд, вместе они готовились, были какие-то спонсоры, потом спонсор куда-то исчез. Они остались друзьями. Яндиев сказал, это его версия: «Ты мне очень помог, я это ценю, я тебе в жизни помогу гораздо больше», — приводит слова Носова «Спорт-Экспресс».

Экс-депутат также заявил, что Яндиев искал встречи с Харитоновым и требовал от него извинений.

По версии Харитонова — то, что он помогал другу, это он давал в долг. Яндиев, когда об этом узнал, обалдел, а Харитонов начал это везде распространять, что Яндиев мерзавец, не отдаёт долг. Причём сумма долга везде фигурирует абсолютно разная. Яндиев как мужчина не мог такого простить и просто просил извиниться, — сказал Носов.

Бронзовый призёр ОИ-2004 добавил, что он не за Яндиева, а за правду, и ему неприятно, что в конфликте между русским и человеком другой национальности в глазах общества русский всегда прав.

15 ноября бойца Яндиева доставили в отдел полиции для дачи показаний, а затем отправили в изолятор временного содержания.

Как писал NEWS.ru, вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» Яндиев и другой боец ММА Сергей Харитонов повздорили. В результате нескольких нанесённых ударов Адам сломал Сергею нос и орбитальную кость.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о самочувствии и причинах случившегося.