Президента Европейской Федерации самбо переизбрали на новый срок

https://static.news.ru/photo/847159f6-2048-11eb-a3f6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Елисеев Фото: Fias

Президента Европейской Федерации самбо Сергея Елисеева переизбрали на новый четырёхлетний срок.

Решение было принято на отчетно-выборном Конгрессе в городе Нови-Сад (Сербия), где проходит чемпионат и первенство мира по самбо, передаёт корреспондент NEWS.ru.

В заседании Конгресса приняли участие 8 членов Исполкома и 14 представителей Национальных федераций самбо. Все они проголосовали за кандидатуру россиянина единогласно.

5 ноября на пост президента Международной федерации самбо был переизбран Василий Шестаков. Он возглавляет ФИАС с 2009 года.

4 ноября NEWS.ru писал, что Международная федерация самбо может стать членом МОК в 2021 году.

В ноябре 2018 года самбо временно признали олимпийским видом спорта.