Президент Всероссийской федерации самбо оценил условия на ЧМ в Сербии

https://static.news.ru/photo/68139602-1e8b-11eb-bb25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fias

Президент Всероссийской федерации самбо и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев заявил, что чемпионат мира в сербском Нови Саде проходит в непростых условиях.

В этом году мировое сообщество столкнулось с большой проблемой — коронавирусом. В таких непростых условиях мы проводим соревнования. От лица президента Международной федерации самбо хочу поблагодарить правительство Республики Сербия, администрацию города Нови Сад и всех людей, кто принимает участие в организации чемпионата, — сказал Елисеев на пресс-конференции в Нови Саде.

Елисеев добавил, что в чемпионате примут участие 35 стран.

Целый год мы не встречались, и сейчас 35 стран приехали в Нови Сад посмотреть свои силы. Это очень важный шаг для развития самбо, — сказал он.

Турнир будет совмещён с запланированным ранее в Сербии молодёжным первенством мира и продлится четыре дня — с 5 по 8 ноября.