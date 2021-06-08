Президент UFC высмеял бой Мейвезера с Полом

https://static.news.ru/photo/877f513a-c830-11eb-9566-96000091f725_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт высмеял поединок бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с боксёром и видеоблогером Логаном Полом в интервью BJPenn.com.

Это шоу не было боксом, но спрос на такие вещи всегда будет. Найдутся люди, которые готовы будут положить $50 за просмотр этого боя. Но это было бы так же нелепо, как поединок Ким Кардашьян с Амандой Нуньес. Это был бы большой бой, но дайте уже отдохнуть от всего этого, чёрт побери, — заявил Уайт.

Выставочный боксёрский бой между Мейвезером и Полом продлился все восемь раундов и прошёл без объявления победителя. При этом Мейвезер гарантированно получил $10 млн и бонус от продажи платных трансляций поединка.

Как сообщалось ранее, бывший российский боксёр, экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев поделился мнением о бое американца Флойда Мейвезера с блогером Логаном Полом.