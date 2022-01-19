Президент UFC не включил Хабиба в список лучших бойцов в истории

Президент UFC Дана Уайт назвал трёх лучших бойцов в истории смешанных единоборств. В его персональный топ вошли Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер и Джон Джонс. Он добавил, что есть четвёртый боец, близкий к попаданию в этот список, однако это не Хабиб Нурмагомедов, а Камару Усман.

Я назову Андерсона Силву, ЖСП, Джонса. Усман тоже туда подбирается, — сказал Уайт в эфире шоу Дэйва Портного.

Американский боец нигерийского происхождения в феврале 2021 года нокаутировал Гилберта Бёрнса на турнире UFC 258.

Бразилец Силва одержал 34 победы в 45 поединках, канадец Сен-Пьер имеет в активе 28 боев в среднем и полусреднем весе при 26 победах. Чемпион промоушена в полутяжелом весе Джонс одержал 26 побед при одном поражении.

Хабиб Нурмагомедов одержал победы во всех 29 боях в клетке. В октябре 2020 года россиянин провёл последний бой. Его соперником стал Джастин Гейджи, которого Хабиб победил удушением. После этого поединка Хабиб объявил о завершении карьеры.

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