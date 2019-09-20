Фото: JOEL MARKLUND, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт назвал предполагаемый срок возвращения в октагон экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

Конечно, вы видели его запись в Twitter. Конор хочет драться в Дублине 14 декабря, но в этот день у нас запланирован турнир в Лас-Вегасе. Если он не выступит на этом событии, то скорее всего вернётся в дело в начале следующего года, — рассказал Уайт в видеообращении в Twitter.

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