https://static.news.ru/photo/508e95d0-dba8-11e9-abde-fa163e074e61_660.jpgФото: JOEL MARKLUND, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press
Президент Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт назвал предполагаемый срок возвращения в октагон экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
Конечно, вы видели его запись в Twitter. Конор хочет драться в Дублине 14 декабря, но в этот день у нас запланирован турнир в Лас-Вегасе. Если он не выступит на этом событии, то скорее всего вернётся в дело в начале следующего года, — рассказал Уайт в видеообращении в Twitter.