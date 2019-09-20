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Российский боец Ultimate Fighting Championship Сергей Хандожко объяснил, почему его бой на турнире в Канаде с бразильцем Мичелом Перейрой был отменён.

Посольство не объявило конкретной причины, по которой они не выдали визу в срок. Просто сказали, что к этому сроку не успевают подготовить визу, хотя мы подали документы вовремя. Конечно, я...