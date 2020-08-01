Президент UFC назвал возможное место проведения боя Нурмагомедова и Гейтжи

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Поединок между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гейтжи, скорее всего, пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в столице ОАЭ Абу-Даби, заявил президент спортивной организации Дэйна Уайт.

Как уточняется, такое решение связано с тем, что руководство UFC осталось довольно проведёнными турнирами на «Бойцовском острове». Оно также продиктовано тем, что Нурмагомедову будет проще добираться до Абу-Даби, нежели ехать в США в период пандемии COVID-19.

Джастин Гейтжи завоевал титул временного чемпиона, победив в мае Тони Фергюсона, и стал обязательным соперником для Хабиба Нурмагомедова.

Ранее NEWS.ru писал, что российский тяжеловес Александр Волков проведёт следующий бой с американцем Уолтом Харрисом на турнире UFC 254 24 октября.