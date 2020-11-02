Президент UFC: чувствую, что Хабиб вернётся, он обсудит это с мамой

https://static.news.ru/photo/5c61c410-1cf0-11eb-b326-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabib_nurmagomedov/instagram.com

Непобеждённый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов должен вернуться в октагон. Об этом заявил президент UFC Дэйна Уайт, отметив, что дал Хабибу время на размышления.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейтжи удушающим приёмом во втором раунде и защитил чемпионский пояс. Эта победа стала для него 29-й в смешанных единоборствах при нуле в графе «поражения». Выиграв поединок, Хабиб объявил о завершении карьеры, отметив, что следует просьбе матери — она не хочет, чтобы Нурмагомедов дрался после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Дэйна Уайт, однако, верит, что Хабиб сумеет объясниться с мамой и выйти на 30-й бой. Президент UFC назвал возвращение Нурмагомедова предчувствием.

Он всё ещё чемпион — на данный момент этот титул занят, также нет титула временного чемпиона. Я дам ему немного времени разобраться с тем, что он хочет делать. У меня хорошее предчувствие на этот счёт. Он сказал, что обсудит это с мамой, — заявил Уайт журналистам после турнира UFC Fight Night 181.

Как писал NEWS.ru, Уайт также разъяснил, кто, по его мнению, является величайшим бойцом в истории. Глава UFC считает таковым не Хабиба, возглавляющего общий рейтинг чемпионата, а американца Джона Джонса.