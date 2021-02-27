Президент Союза ММА России прокомментировал победу Анкалаева над Крыловым

https://static.news.ru/photo/79a22d06-79bd-11eb-8c89-96000091f725_660.jpg Радмир Габдуллин Фото: gabdradmir.ru

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал победу заслуженного мастера спорта по ММА Магомеда Анкалаева над соотечественником Никитой Крыловым на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Бой получился насыщенным красивой ударной техникой, тоннаж и точность которой были на стороне Магомеда. В концовке боя соперник заметно выдохся, проиграв партер и, как следствие, пропуская удары в гарде, — приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

В соглавном бою вечера Анкалаев одержал победу единогласным решением судей. После проигранного первого раунда он сумел переломить ход боя за счёт переводов в партер. Эта победа стала шестой подряд в UFC для Анкалаева, который пробился в десятку лучших в рейтинге.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в октагоне, прилетел в Соединённые Штаты.