Президент Союза ММА прокомментировал форму украинских футболистов

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин высказался по поводу изображения на форме сборной Украины по футболу карты страны с Крымом. Его слова приводит пресс-служба Союза ММА России.
Спортивная форма — это лицо спортсмена, страны, клуба, который он представляет. Считаю, что испанский бренд сознательно допустил эту провокацию на форме сборной Украины по футболу. Много российских клубов сейчас выступает в форме этого производителя, в том числе футбольный ЦСКА. Мне кажется, что после такого репутационного поступка они должны задуматься о сотрудничестве с техническим партнёром, — заявил Габдуллин.
Как сообщалось ранее, Союз ММА России и университет «Синергия» запустят в России тематическую мультимедийную платформу ММА.РФ для освещения новостей и событий в мире ММА, сообщает пресс-служба Союза ММА России.