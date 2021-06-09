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Президент Союза ММА прокомментировал форму украинских футболистов

10:49, 09 июня 2021
Радмир Габдуллин Радмир Габдуллин Фото: gabdradmir.ru

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин высказался по поводу изображения на форме сборной Украины по футболу карты страны с Крымом. Его слова приводит пресс-служба Союза ММА России.

Спортивная форма — это лицо спортсмена, страны, клуба, который он представляет. Считаю, что испанский бренд сознательно допустил эту провокацию на форме сборной Украины по футболу. Много российских клубов сейчас выступает в форме этого производителя, в том числе футбольный ЦСКА. Мне кажется, что после такого репутационного поступка они должны задуматься о сотрудничестве с техническим партнёром, — заявил Габдуллин.

Как сообщалось ранее, Союз ММА России и университет «Синергия» запустят в России тематическую мультимедийную платформу ММА.РФ для освещения новостей и событий в мире ММА, сообщает пресс-служба Союза ММА России.

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