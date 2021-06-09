Президент Союза ММА прокомментировал форму украинских футболистов

Фото: gabdradmir.ru

Александр Круглов NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Чемпионка Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес предложила провести поединок американской светской львице Ким Кардашьян после слов Дэйны Уайта о том, что такой бой стал бы ярким событием. Обращение к ней Нуньес опубликовала на своей странице в Instagram.

Эй, Ким, давай сделаем это. Смеюсь, Нуньес против Кардашьян, — написала бразильянка. В своём последнем поединке в марте 2021 года Нуньес досрочно победила австралийку Меган Андерсон в первом раунде, проведя...