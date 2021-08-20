Президент Международной федерации ММА был потрясён организацией ЧЕ в Казани
Президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керрит Браун подвёл итоги прошедшего в Казани чемпионата Европы и был потрясён уровнем организации соревнований.
Это была удивительная неделя любительского ММА. Для меня прекрасно иметь дело с Союзом ММА России. Организация чемпионата Европы была просто великолепной. Первый чемпионат Европы под эгидой нашей организации прошёл отлично. Я был потрясён, как по-дружески приняли всю нашу команду и хочу поздравить Союз ММА России с проведением соревнований в соответствии с золотым стандартом, — приводит слова Брауна спецкор NEWS.ru.
Как сообщалось ранее, в Казани завершился чемпионат Европы по ММА, на котором сборная России одержала победу в общем зачёте как среди взрослых спортсменов, так и среди юниоров. Восемь российских бойцов одержали победы во взрослых соревнованиях, а четверо — в юниорских.