Президент Международной федерации ММА был потрясён организацией ЧЕ в Казани

В Казани завершился чемпионат Европы по ММА, на котором сборная России одержала победу в общем зачёте как среди взрослых спортсменов, так и среди юниоров. Восемь российских бойцов одержали победы во взрослых соревнованиях, а четверо — в юниорских.

В старшей возрастной группе обладателями золотых медалей в составе сборной России стали: Шамиль Магомедгаджиев (до 52,2 кг), Сулейман Бершигадов (до 56,7 кг), Гаджимурад Заваев (до 65,5 кг), Омарасхаб Юсупов (до...