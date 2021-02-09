Президент лиги Хабиба EFC подвёл итоги турнира в Москве

https://static.news.ru/photo/23271780-6b11-11eb-bd9e-96000091f725_660.jpg Шамиль Завуров Фото: shamilzavurov/instagram.com

Бывший боец смешанного стиля, президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров подвёл итоги турнира EFC 33, который прошёл в Москве 9 февраля.

Ребята показали очень зрелищные бои, очень хороший турнира получился, атмосфера в зале приятная. Главные бои нас очень удивили. Хабиб сказал, что будет 11 турниров в этом году, Фаридон будет защищать пояс у себя дома в Душанбе, у нас будет турнир и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Дубае, а в сентябре вернёмся в Москву. У нас есть интерес подписывать молодых хороших бойцов, чтобы они потом переходили в UFC и другие большие организации, — передаёт слова Завурова корреспондент NEWS.ru.

Турнир Eagle FC 33 был организован промоутерской компанией Хабиба Нурмагомедова.

В главном бою вечера, как писал NEWS.ru, таджикский Терминатор Фаридун Одилов (11-2-2) победил удушением в четвёртом раунде ученика Фёдора Емельяненко Сергея Калинина (6-2) и стал чемпионом Eagle FC в среднем весе.

В соглавном бою вечера на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC в Москве россиянин Мансур Малачиев победил удушением гильотиной в третьем раунде Руслана Сариева и стал чемпионом Eagle FC в наилегчайшем весе.