Президент лиги EFC рассказал о том, что Хабиб набрал вес

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Бывший боец смешанного стиля, президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров, рассказал о недавнем спарринге с Хабибом Нурмагомедовым.

Четыре дня тому назад у нас с Хабибом была схватка, я проиграл. Мы дома тренировались, у нас есть небольшой спортзал. Хабиб в хорошей форме, он себя поддерживает в хорошем состоянии, но вес немного набрал. Нам стало чуть тяжелее с ним! Для себя физкультурой мы все занимаемся, — передаёт слова Завурова корреспондент NEWS.ru.

9 февраля в Москве прошёл турнир Eagle FC 33, организованный промоутерской компанией Хабиба Нурмагомедова. В главном бою вечера, как писал NEWS.ru, таджикский Терминатор Фаридун Одилов (11-2-2) победил удушением в четвёртом раунде ученика Фёдора Емельяненко Сергея Калинина (6-2) и стал чемпионом Eagle FC в среднем весе.

В соглавном бою вечера россиянин Мансур Малачиев победил удушением гильотиной в третьем раунде Руслана Сариева и стал чемпионом Eagle FC в наилегчайшем весе.