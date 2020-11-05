Президент ФИАС Шестаков не приехал на ЧМ по самбо по рекомендации врачей

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков заявил, что его тесты на коронавирус отрицательные.
К сожалению не могу быть рядом с вами по рекомендации врачей. Но прошу не беспокоится, мои тесты на коронавирус отрицательные, — обратился Шестаков посредством конференцсвязи к членам конгресса Международной федерации самбо (ФИАС) в сербском городе Нови Сад, где стартует чемпионат мира.
Шестаков выразил благодарность всем, кто смог приехать в Нови Сад в непростых условиях.
Хочу выразить благодарность всем, кто смог приехать в Нови Сад. Мы одна из немногих федераций, которая проводит главный старт года. Мы обеспечим максимальную безопасность участников. Здоровье спортсменов является главной прерогативой ФИАС, — сказал он.
В чемпионате принимают участие 35 стран. Турнир совмещён с запланированным ранее в Сербии молодёжным первенством мира и продлится четыре дня — с 5 по 8 ноября.