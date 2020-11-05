Президент ФИАС Шестаков не приехал на ЧМ по самбо по рекомендации врачей

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Ирландский боец смешанного стиля, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, почему объявил о завершении карьеры летом 2020 года. Он признался, что был недоволен планами UFC на его счёт.

В июне Конор в третий раз заявил, что уходит из смешанных единоборств. Тогда он пояснял, что UFC отказал ему в бое с Джастином Гейтжи за титул временного чемпиона — без...