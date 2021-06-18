Президент Eagle FC Завуров победил досрочно на турнире своей организации

https://static.news.ru/photo/235d0af4-d05e-11eb-8c50-96000091f725_660.jpg Шамиль Завуров Фото: instagram.com/shamilzavurov

В Алма-Ате прошёл турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 37. В главном бою вечера президент организации Шамиль Завуров (40-6-1) победил техническим нокаутом во втором раунде бразильца Рикардо Тирлони (21-9).

Тирлони с первых минут агрессивно бросался на соперника, но Завуров его несколько раз успешно провалил, после чего занял в партере позицию сверху и контролировал соперника до конца первого раунда, изредка нанося удары. Во второй пятиминутке Завуров уже сходу прошёл в ноги и перевёл поединок в партер, где бразилец выглядел уже обречённо под градом ударов россиянина. Во второй половине раунда рефери прекратил избиение.

В соглавном поединке в полулёгком весе казахстанец Жасулан Акмижанов победил нокаутом в первом раунде россиянина Романа Авдала.

Как сообщалось ранее, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявил, что его организацию Eagle FC не интересует проведение боя между тяжеловесом MMA Александром Емельяненко и рэпером Джиганом.