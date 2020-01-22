https://static.news.ru/photo/ddbc0242-3d1b-11ea-af87-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент лиги Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко прокомментировал арест на семь суток Александра Емельяненко и выразил уверенность, что инцидент не отразится на его подготовке к бою с Магомедом Исмаиловым. Поединок Исмаилов - Емельяненко должен стать главным боем турнира АСА 107, который 3 апреля пройдёт в Москве.

Александр Емельяненко удерживает звание самого эпатажного российского бойца. Не сомневаюсь, что через семь дней он продолжит подготовку к бою против Магомеда Исмаилова. Все свои «проступки» он с лихвой компенсирует работой в зале, — приводит слова Яценко РИА «Новости».

В своём последнем поединке по правилам бокса Александр Емельяненко нокаутировал в первом раунде мастера силовых видов спорта Михаила Кокляева.

Как сообщал NEWS.ru, Александр Емельяненко был арестован в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство.