На совещании в Грозном в конце года мы рассмотрим вопросы о подписании звёзд, в том числе Александра Шлеменко и Александра Емельяненко. Мы готовы вести с ними переговоры, но не хотим называть имена всех интересных нам бойцов, чтобы они не заломили большую цену. Но готовы приглашать всех лучших бойцов страны на наши турниры, — ответил Алексей Яценко на вопрос NEWS.ru на пресс-конференции.