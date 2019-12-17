Президент лиги Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко рассказал о планах организации собрать всех сильнейших российских бойцов в своём составе
На совещании в Грозном в конце года мы рассмотрим вопросы о подписании звёзд, в том числе Александра Шлеменко и Александра Емельяненко. Мы готовы вести с ними переговоры, но не хотим называть имена всех интересных нам бойцов, чтобы они не заломили большую цену. Но готовы приглашать всех лучших бойцов страны на наши турниры, — ответил Алексей Яценко на вопрос NEWS.ru на пресс-конференции.
Как сообщал NEWS.ru, основатель ACA Маирбек Хасиев раскритиковал идею боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.
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