https://static.news.ru/photo/67ab991c-e2c3-11e9-9439-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tony Ferguson/facebook.com

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из США Тони Фергюсон в скором времени официально объявит о следующем поединке. Об этом он сообщил в соцсети.

Получил сигнал. Чемпион возвращается! Скоро будут новости о бое, — написал Фергюсон в Instagram .

В UFC Фергюсон одержал 12 побед подряд. Он выступает в лёгкой весовой категории, где действующим чемпионом остаётся россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Как писал News.ru, ранее экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли рассказал, как Фергюсон может одержать победу в вероятном поединке с Нурмагомедовым. По его словам, преимущество американского бойца заключается в атакующем стиле в партере из положения на спине.

До этого Фергюсон предложил Нурмагомедову подраться 14 декабря в Лас-Вегасе.