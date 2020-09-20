Прайс и Серроне свели бой к ничьей на UFC в Лас-Вегасе

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Американский полусредневес Нико Прайс (14-4-1) свёл к ничьей соглавный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе с соотечественником Дональдом Серроне (36-15-1).

Поединок начался с жёсткого размена ударами, в котором Прайс несколько раз хорошо приложился по бритой голове Серроне и нанёс ему сильное рассечение под правым глазом. Ковбой отвечал размашистыми ударами с дистанции, но уступал своему оппоненту в резкости. Прайс несколько раз нарушал правила, тыкая соперника в глаз. Во втором раунде Прайс продолжил разбивать Серроне в разменах и несколько раз жёстко попал ногой по печени. В третьем раунде Прайс начал уставать, и его попытка перевести бой в партер выглядела беспомощной. В концовке Прайс уже пошатывался от усталости и пропускал удары по корпусу. За счёт концовки Серроне сумел свести бой к ничьей.

Как сообщал NEWS.ru, шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев за 17 секунд нокаутировал американца Джеральда Миршарта на турнире UFC в Лас-Вегасе.