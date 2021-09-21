Появилось видео восстановления Емельяненко после годового «загула»

Азамат Бостанов, менеджер Александра Емельяненко, опубликовал в Instagram видео пути бойца от кровати после годового «загула» к бою с Артёмом Тарасовым.

Я думаю, это видео наглядно покажет вам, какой путь мы прошли. После годового загула и абсолютно разобранного состояния он смог набрать текущую форму за 2,5 месяца. Это не победа над Тарасовым. Это победа над самим собой, — написал Бостанов.

19 сентября Емельяненко победил ММА-блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. Поединок проходил по правилам кулачных боёв, на бойцах были надеты перчатки для ММА. За этот бой Емельяненко получил 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн.

20 сентября российский тяжеловес Вячеслав Дацик обратился к Александру Емельяненко с предложением провести с ним поединок по правилам бокса. Дацик пообещал закончить карьеру Александра.