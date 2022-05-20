Появилось видео с массовой драки на турнире по борьбе в Москве На турнире международной Борцовской лиги Поддубного в Москве произошла массовая драка

На турнире международной Борцовской лиги Поддубного в Москве произошла массовая драка. Полуфиналисты в дисциплине «панкратион» Ислам Исаев и Ратмир Хайруллин стали выяснять отношения за рамками правил. К конфликту присоединились тренеры и болельщики, сообщает «Р-Спорт».

По данным источника, драку удалось предотвратить благодаря вмешательству правоохранительных органов. В результате потасовки никто не пострадал.

В рамках турнира проходят состязания по греко-римской, вольной и женской борьбе, а также по панкратиону и грэпплингу.

Ранее сообщалось, что игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвингз» устроили массовую драку после того, как один из хоккеистов жёстко сыграл против российского вратаря Игоря Шестёркина в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 5:2.