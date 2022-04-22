Появилось видео драки Майка Тайсона с мужчиной в самолёте

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон избил мужчину в самолёте. Тайсон нанёс пассажиру несколько ударов по лицу, после чего мужчине оказали медицинскую помощь. Видео доступно на сайте TMZ Sports.

Инцидент произошёл 20 апреля во время рейса из Сан-Франциско во Флориду. По данным источника, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался разговорить Майка. Боксёр просил его успокоиться, но в итоге нанёс ему несколько ударов.

Тайсона в итоге вывели из самолёта.

Ранее промоутерская компания Triller подала в суд на бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу, который взял гонорар в размере $25 млн за выставочный бой с Эвандером Холифилдом, а затем отказался от поединка. В промоушене также заявили, что будут добиваться запрета для Тайсона работать с какой-либо другой промоутерской компанией и организовывать выставочные бои.