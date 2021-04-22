Появилась информация о гонораре Емельяненко за бой с Джиганом

https://static.news.ru/photo/637d89e8-a376-11eb-ae63-96000091f725_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Менеджер бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Азамат Бостанов рассказал, какой гонорар его клиент получит за бой с рэпером Джиганом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Цифры космические, мы их обнародуем после подписания. Такого гонорара у Александра за всю историю выступления в ММА ещё не было, — передаёт издание слова менеджера.

О дате боя станет известно в начале мая, после того как участники боя подпишут контракт, сообщил менеджер.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести следующий поединок в лиге Open FC. Промоушен был создан в конце 2020 года бывшим основателем лиги GFC, которая была выкуплена Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.

Также ранее стало известно, что российский боец ММА Александр Емельяненко иронично прокомментировал победу соотечественника Сергея Харитонова на турнире по боксу на голых кулаках в США, где он нокаутировал в первом раунде американца Майка Кука.