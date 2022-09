«Повторил трюк ван Дамма»: интервью с лучшим кикбоксером России Самый титулованный кикбоксер страны Владислав Туйнов — о карьере, жизни и многогранной работе

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Владислав Туйнов

Владислав Туйнов несколько лет назад считался одним из самых перспективных молодых российских кикбоксеров. С 14 лет он проводил профессиональные бои и дошел до многих чемпионских титулов и выступления в сильнейшем промоушене Glory. Однако в 2021-м он попробовал свои силы в кулачных боях в рамках промоушена Top Dog, добился там серьёзных успехов и сейчас является одним из претендентов на чемпионский титул в полусреднем весе.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал о популярности, пришедшей после кулачных боёв, эротической фотосессии, амбициях завоёвывать новые титулы и объяснил, почему решил дебютировать в боксе.

«Был самым слабым ребенком в классе»

— Владислав, кто в городе Орле считается самым культовым спортсменом? Сергей Кирьяков, Эдуард Трояновский?

— Трояновский — именитый спортсмен. У нас в городе его знает практически каждый. Есть еще автогонщик Леонид Панфилов. Это мой друг и товарищ, выступающий за LADA Sport. Тоже титулованный спортсмен. Мое имя также практически все знают, и знают, что практически все свое время я провожу в зале, что помогает мне добиваться больших результатов.

— Насколько хорошо в городе развита спортивная инфраструктура?

— Да, у нас есть большой стадион Ленина. Родители хотели меня изначально отдать на плавание, но в этот момент мы встретили тренера Эдуарда Трояновского, который убедил родителей, что из меня получится хороший боксёр. Но попал я в секцию кикбоксинга Андрей Владимировича Чадина. Когда он приехал в город, кикбоксинг стал раскрываться новыми красками и стал более популярным.

У нас есть хоккейная команда, начинает восстанавливаться футбол. Воспитывают много бобслеистов, в основном разгоняющих. Есть прославленная легкая атлетика и велоспорт.

— Желание заниматься спортом в семь лет исходило от вас или от родителей?

— На тот момент я оканчивал первый класс, и я был самым слабым ребенком в классе. Учителя посоветовали отдать меня в секцию. Честно говоря, я не особо видел себя в спорте. Мне больше нравилось рисование. Но чтобы физически не отставать от сверстников, меня отдали в единоборства, в которые я влюбился. У меня был очень правильный наставник, который показывал свои выступления, поединки именитых спортсменов и площадки, на которых мы можем выступать. В восемь лет я понимал, что хочу сделать единоборства своей профессией. Хочу ими зарабатывать. Так и получилось. Мечта воплотилась в жизнь.

Фото: shutterstock

— Удивлен, что учителя посоветовали заниматься спортом, а не подтягивать профильные знания вроде русского языка или математики...

— Я был довольно замкнутым ребенком, не контактировал с одноклассниками. Мне было проще рисовать или побыть со своими мыслями. Учителя хотели, чтобы я был в коллективе, а секция лучше всего сближает. Ребята занимаются одним делом. В школе у меня больших сложностей не было. Не отставал, даже когда плотно увлёкся спортом. Не был двоечником. Тренер мотивировал учиться и за тройки не пускал в зал. Поэтому в учёбе не давал себе слабину.

«Первые деньги отдал родителям»

— Сколько заработали за победу в первом профессиональном поединке, который состоялся, когда вам было 14 лет?

— Это были всего лишь 1800 рублей, совсем маленькие деньжата. В то время детского профессионального спорта не было в принципе. Только любительские соревнования. Поединок состоялся в организации Double Fight. Она тогда только начинала шаги профессионального кикбоксинга в нашей стране. Детишек поставили, чтобы узнать, насколько это понравится публике. Я открывал турнир, и мы с соперником закатили крутой поединок, влюбив в себя всю публику. Всем понравилось. С того момента начал развиваться профессиональный спорт среди юных ребят. Я смог стать первой ступенью, чтобы заинтересовать промоутеров и организаторов в боях для детей в профессионалах.

— Как сложилась судьба вашего соперника?

— Мы часто с ним попадали в один состав сборной России. Он тоже стал титулованным спортсменов, найдя себя в любительском спорте. Он продолжает свои шаги в профессионалах. Кажется, он является сотрудником полиции и продолжает выступать.

— Куда ушли 1800 рублей?

— Когда тренер отдал эти денежки, я был счастлив. Мечта начала сбываться. Первые деньги я заработал. Приехал домой и отдал их родителям, которые вложили в меня много сил и возили на соревнования за свой счёт. Хотел возместить им труды. Их вклад в меня был непрост.

«Организаторы приставили ко мне охрану»

— В 16 лет вы провели бой с 31-летним соперником. Каково подростку драться со взрослым мужиком?

— В тот момент я уже укреплялся и проводил бои со старшими спортсменами. Это были совершеннолетние, но такой боец попался впервые. Это было большой мотивацией, потому что я хотел заявить о себе на европейском ринге. Я приехал андердогом, но хотел доказать, что школа моего тренера лучшая. Мы готовим профессионалов с детства, и европейские спортсмены могут к нам приезжать и тренироваться. Я ярко о себе заявил в этом поединке. Многие ребята приезжали к нам из Европы.

Фото: Социальные сети Владислава Туйнова

— Сколько было соперников, которым удалось вывести вас из себя?

— Многие посчитали, что это удалость сделать египтянину Айману Галалу, с которым я дрался в 2022-м. Психологически я был максимально сконцентрирован на поединке. Просто хотелось немного наказать не Галала, а человека, который переводил его слова. Он сам проживает в России, но приехал из Египта. Средний палец, который я показал во время поединка, относился именно к переводчику. Было понятно, что он неправильно переводит слова моего соперника. Галал уважительно вёл себя до поединка, но этот парень переводил все иначе.

Также в Китае в лиге Kunlun Fight я дрался с марокканским спортсменом. У нас происходили небольшие стычки ещё в гостинице. Он некрасиво высказывался, прыгал, кидался. Организаторы приставили ко мне охрану, чтобы избежать стычек. С ним поединок получился горячий и интересный для публики. Я сделал пять нокдаунов, он меня также отправил в нокдаун один раз — ударом колена в корпус. Бой был эмоциональным. Но я оставался сконцентрированным и сдержанным, просто у нас было много плотных стычек во время поединка. Мы проявляли агрессию друг к другу.

— В этом году вы свели вничью бой с Павлом Шелестом. Обидно ли было упустить возможность подраться за чемпионский перстень Top Dog?

— Нет. Я рад, что смог подарить для большой аудитории нового яркого спортсмена. Этот поединок открыл ещё больше возможностей. Поступило много предложений. Этот бой стал ключевым, поскольку многие поняли, насколько моя команда умеет раскрывать спортсменов, которые выступают со мной. Я многое рассказывал о Павле. Мы проявили уважение друг к другу и показали хороший поединок.

Титульный бой не за горами. Если будет хорошее предложение, моя команда его обязательно рассмотрит. Думаю, что поборюсь за перстень.

— С Top Dog контракт еще действует?

— У нас есть соглашение с лигой, и мы ждём предложения от организации. Сейчас предложений в принципе много. Не только по кулачным боям. Главное, чтобы хватило времени. Перед дебютным поединком мы подписали долгосрочный договор, но он распространяется только на кулачный спорт. Я могу выступать в других видах спорта. Мы оговорили, что я могу выступать в других единоборствах. Поэтому следующий бой я проведу в Pravda по правилам профессионального бокса. Я заинтересован в том, чтобы сделать толчок своей карьере.

Фото: Пресс-служба TOP DOG Чемпион мира по кикбоксингу Владислав Туйнов ведет бой на голых кулаках

— Вы были чемпион мира и Европы, а люди из кулачных боев зачастую не имеют никаких спортивных достижений. Не требовали ли вы к себе особого отношения, учитывая разный статус?

— Да. Я провёл первый поединок против самого титулованного и мастеровитого спортсмена. Поэтому нам поставили Махмуда Мусалова. Но я не могу сказать, что в кулачных боях присутствуют бойцы невысокого уровня. Встречаются чемпионы Европы и чемпионы мира по своим базовым видам спорта. Я рационально оценивал, что будет непросто. В поединке с Мусаловым я был настроен показать максимально зрелищный поединок, после которого меня заметят. Начались переговоры, на которых мы обозначили, что мы — бойцы из другого эшелона, перешли из большого промоушена и хотим другие финансовые условия для себя. В принципе, нам пошли на уступки и пересмотрели первоначальный договор. Мы получили более выгодные условия, чем другие спортсмены.

«На хорошую подготовку нужно 300 тысяч рублей»

— Вы говорили, что после каждого боя приходится тратить на лечение порядка 80 тысяч рублей. Что входит в лечение?

— Плазмотерапия. Она дорогостоящая. Есть различные физиопроцедуры, массажи для восстановления после поединков и во время подведения к боям. Об этом думает каждый спортсмен, который рассчитывает на спортивное долголетие. В плане кулачного спорта — это постоянные микротрещины после поединков. Каждое хорошее силовое попадание в оппонента — это микротравма.

— Микротравма кулака?

— Да. Раздробленные кости, микротрещины. После первого поединка у меня образовалась трещина, которую пришлось долго залечивать. Гипс проносил недолго, потому что всё быстро срослось, а потом — плазмотерапия. После второго поединка была сильно раздроблена кость указательного пальца. Но через месяц я уже выступал по правилам профессионального кикбоксинга — в мировой четверке за титул чемпиона мира. Понятно, травма тревожила. Но любой спортсмен умеет терпеть боль.

Фото: Пресс-служба TOP DOG Чемпион мира по кикбоксингу Владислав Туйнов

— Помимо трат на травмы, сколько должен зарабатывать боец, чтобы оплатить ещё сборы, спарринг-партнёров, а также работу тренеров и менеджеров?

— Если мы берем подготовительный этап, если мы говорим о качественной подготовке, с учётом травм и прочего, речь идёт о 300 тысячах рублей. Их точно придется потратить, чтобы качественно подойти к своему выступлению. Это сумма на три месяца, но она зависит от того, какой сбор ты планируешь сделать, выехать в горы уже будет затратно.

У меня всё есть в родном городе. Я всё выстроил так, чтобы необходимое было под рукой и не было необходимости уезжать. Мы проходим спортивное тестирование в лаборатории, которая находится в Долгопрудном. Меня консультируют специалисты, чтобы я мог вывести тело на пиковые возможности, а тренерский штаб полностью находится в родном городе. Сюда же мы стараемся привозить спарринг-партнёров, чтобы не создавать сложные ситуации в подготовке с акклиматизацией и другими условиями.

— Сколько времени уходит на социальные сети и YouТube-канал?

— Раньше много. В 16 лет я начал в этом разбираться, а в 17 делал первые ролики. Социальными сетями занимался сам. Уходило много времени, потому что делал все самостоятельно. Это отвлекало. Сейчас сформировали команду, которая этим направлением занимается. Есть человек, который занимается монтажом и съёмкой видео. Есть человек, который занимается SMM для наших социальных сетей. В Glory я понял, что всё делать одному невозможно. Нужно быть сфокусированным на своей профессиональной деятельности, а для остального есть профессионально обученные люди.

«В эротической съёмке нет ничего сложного»

— У вас был опыт работы в качестве модели и была эротическая съемка. Сразу с неё начали?

— Когда я начал выступать в профессиональном спорте, тренер объяснял, что нужно быть разноплановым человеком. Нужно уметь себя подавать. Поэтому я участвовал в фотосессиях различной одежды и бизнеса. Пробовал себя. Мой знакомый делал фотосессии для иностранных компаний, он часто меня брал на съёмки. Мы делали хорошие работы.

Когда мне пришло предложение продать свои фотографии в журнал, я согласился, потому что для меня это был интересный новый опыт. И это хорошо зашло. Надеюсь, что в будущем это будет хорошо развиваться. Не знаю насчёт эротических фотосъёмок, потому что я нацелен на профессиональную карьеру, но дальше будет видно.

— Раздеться догола при посторонних людях психологически тяжело. Они же разглядывают, оценивают...

— Мой тренер — отличный психолог, который умеет правильно подавать информацию. Ты должен быть мастером в любом деле, которым занимаешься. Я совершенствовался в этом направлении. Просто правильно настроился и пришёл как на работу, которую нужно было сделать качественно. Ничего сложного.

Фото: Пресс-служба TOP DOG Чемпион мира по кикбоксингу Владислав Туйнов

— После этой фотосессии непристойные вещи в социальных сетях писали?

— Я ещё раздумывал, насколько мне это нужно или не нужно. Но на тот момент ливанские и палестинские хакеры украли мою социальную страничку, на которой было много подписчиков. Я её создавал сам. Пришлось делать страницу заново. Мы зашли на TopDog, но сильного резонанса не было, потому что я долгое время выступал в Европе. Меня знали там как сильного спортсмена. Все спонсорские соглашения у меня были непосредственно в Европе. Когда страна закрывалась на COVID-19, нужно было рассказать о себе обществу на локальном рынке.

Я понимал, что благодаря фотосессии я смогу привлечь к себе внимание и рассказать о бое, который скоро состоится. Сделав фотоссесию, я прибавил четыре тысячи человек в своих социальных сетях. Это вызвало огромный резонанс. Кто-то высказался негативно, но когда вышел TopDog, в котором я победил красивым нокаутом, у людей это вызвало другие эмоции и многие выразили уважение за то, что не постеснялся и привлёк внимание таким способом к кулачному и своему виду спорта. Это стало толчком, чтобы рассказать о себе.

«Хочу стать 15-кратным чемпионом мира»

— У вас были предложения от Bare Knuckle FC и ONE Championship. Но были ли вы близки к тому, чтобы подписать контракт?

— Да. В 18–19 лет я выступал в Kunlun Fight (китайский промоушен по кикбоксингу), который считался вторым в мире после Glory. Мои выступления приостановились, и мне поступили три предложения: Glory, ONE Championship и Kunlun Fight. У Kunlun Fight начались проблемы. У ONE Championship были не самые лучшие условия, поэтому мы отложили их предложение на более позднее время, когда я буду более титулованным спортсменом. Glory выдвинули максимально приятные условия, поэтому мы подписались в эту организацию. Предложение от ONE Championship поступало также после окончания договора с Glory. Но мы снова отложили это предложение, потому что хочется развиться как спортсмену. Туда надо заходить, когда буду готов стать чемпионом.

Есть интерес также зайти в Bare Knuckle FC. Любой спортсмен международного уровня хочет боксировать в одном из лучших промоушенов мира, чтобы заявить о себе на большой территории.

— Bare Knuckle FC является сильнейшей лигой кулачных боёв в мире?

— Учитывая бойцов, которые там выступают и которые туда стремятся, это потенциал одной из лучших организаций мира.

— Какой вид спорта на данный момент является для вас основным?

— Базовый вид спорта — кикбоксинг. Я в нём вырос, продолжаю выступать и совершенствоваться. У меня есть цель стать 15-кратным чемпионом мира в этом виде спорта. Сейчас у меня шесть титулов чемпиона мира. Хочу реализоваться здесь и буду выступать в кикбоксинге. Сейчас появляются предложения выступать в кулачных поединках и по профессиональному боксу. Буду рад выступать здесь.

Фото: Пресс-служба TOP DOG Чемпион мира по кикбоксингу Владислав Туйнов

— Насколько вам близок бокс?

— Я боксировал ещё в юношеском возрасте. Тренер обкатывал нас на различных соревнованиях по боксу, чтобы практика ударов руками была на высоком уровне. Чтобы и в кикбоксинге переключиться на удары руками было несложно, и мы могли в этом аспекте доминировать. Я боксировал на первенстве России ещё в юношеском возрасте. Был третьим номером. Бокс — хороший вид спорта, но не любительский, потому что есть коррупционная составляющая. Не всегда всё зависит от своих сил. Профессиональный бокс мне интересен. Это иная сторона. Нужно долго набираться опыта, чтобы заходить на бои высокого уровня. Мне 24 года, я молод, поэтому сохраняю интерес и буду развиваться в этом направлении. Сейчас уже есть первые шаги — профессиональный дебют 7 октября. Постараюсь подойти в максимально качественной форме, чтобы заинтересовать людей своим выступлением и своей личностью.

— Насколько большим можно назвать ваш бой с бывшим чемпионом Bare Knuckle FC Джулианом Лейном? Если изучить его послужной список, четыре из пяти последних боев в ММА он проиграл, а на голых кулаках у него пять поражений в шести встречах.

— Лейн пробовал себя в отборах UFC, провёл один бой в Bellator. Это организация высочайшего уровня. Джулиан — спортсмен со стальным характером и желанием побеждать. Сейчас он идёт на не самой удачной серии в ММА и кулачном спорте, но это ни о чём не говорит. Если посмотреть каждый его поединок, он никогда не давал продохнуть своим соперникам. Всегда шел вперёд и старался дать конкурентный бой. Списывать со счётов его нельзя. Уверен, что он попытается заявить о себе в дебютном поединке в боксе максимально качественно. Он будет готов закатить зрелищный поединок. Мы с командой просмотрели его, составили план и тактику. Это не будет лёгкой прогулкой. Люди, считающие его проходным вариантом для меня, чтобы я себя показал, ошибаются. Многим бойцам из России он составит конкуренцию и многих отправит в нокаут.

Фото: Пресс-служба TOP DOG Чемпион мира по кикбоксингу Владислав Туйнов

«Сбил бутылку с головы Регбиста»

— Кто является главным популяризатором кикбоксинга?

— Жан-Клод ван Дамм. Кого ни спроси, каждый его знает. Он внёс огромный вклад в популяризацию кикбоксинга в мире. К этому также относят и Чака Норриса, который также связан с кикбоксингом.

— Реальны ли легенды про ван Дамма, который час просидел на шпагате и выбил сигару изо рта продюсера ударом ногой с разворота? Это реально?

— На одной из передач мы были в студии с Даней Регбистом Алеевым. Пошли перекусить. В шутку поставили Дане на голову бутылку, и я её сбил. Видео неплохо залетело, собрало много просмотров. Поэтому даже мы выполняли подобные элементы.