Поветкин рассказал о нокауте Уайта

https://static.news.ru/photo/8103f1da-5431-11eb-bcbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин прокомментировал свой апперкот в бою с Диллианом Уайтом, а также слова британца о том, что в их поединке не было нокаута.

Удар очень хорошо зашёл! Конкретно! Уайт говорил, что нокаута не было? Говорить можно всё что угодно, но все всё видели. Может, он просто не помнит этого удара и нокаута, поэтому и говорит, что его не было. Для него его действительно не было, — сказал Поветкин корреспонденту NEWS.ru.

Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде 22 августа 2020 года. Поединок прошёл в Англии, дома у промоутера Эдди Хирна. В том бою 41-летний россиянин завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). В его активе 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.

Также Поветкин назвал условие для завершения карьеры. Полную версию его интервью NEWS.ru смотрите здесь.