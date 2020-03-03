Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин 2 мая в Манчестере оспорит титул временного чемпиона мира по версии WBA у британца Диллиана Уайта.
Стили парней обещают зрелищный бой, и очень многое стоит на кону для них обоих, поэтому будем ждать его с нетерпением. Мы, конечно же, верим в Сашу, в его победу, но понимаем, что Диллиан Уайт — это непростой соперник, сильный, амбициозный, который давно идёт к бою за титул чемпиона мира, - приводит пресс-служба слова президента промоутерской компании "Мир бокса" Андрея Рябинского.
В последнем бою Александр Поветкин добился ничьей с американцем Майклом Хантером.
Как писал NEWS.ru, Александр Емельяненко предложил фанатам купить Сергею Харитонову коробку чупа-чупс.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен