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Всероссийская федерация самбо не получала документов от мэрии Москвы, связанных с предупреждением об отмене или ограничении каких-либо запланированных массовых спортивных мероприятий из-за возможного распространения коронавируса, сообщили NEWS.ru в пресс-службе организации.

Документы не поступали. Переносить ближайшие мероприятия пока не планируем, — сказали в пресс-службе. 20–21 марта на Малой спортивной арене стадиона «Лужники» пройдёт Кубок мира по самбо в трёх дисциплинах: мужском,...