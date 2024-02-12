Поветкин оценил желание Усика стать президентом Украины Александр Поветкин заявил, что «голова Усика должна встать на место»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Поветкин

Российский боксер, экс-чемпион мира и олимпийский чемпион Александр Поветкин в интервью NEWS.ru на турнире RCC Boxing в Екатеринбурге оценил желание украинского коллеги Александра Усика стать президентом своей страны. Поветкин выразил надежду, что голова Усика «встанет на место».

Он говорил, что хочет стать президентом Украины? Мне нравится эта идея. Но мне хотелось бы, чтобы у него голова на место встала, и он понял, что мы — братские народы, которые между собой должны дружить, а не сражаться, — сказал Поветкин.

Российский боксер также рассказал о личном общении с Усиком.

Мы уже давно не общались. И в последний раз не очень хорошо пообщались. Говорили о Донецке, Луганске, о Великой отечественной войне. У него своя позиция, у меня — своя, — добавил боксер.

Поветкин ранее назвал бой, ради которого он вернулся бы на ринг.

В марте 2021 года Поветкин проиграл Диллиау Уайту нокаутом в четвертом раунде и с тех пор не выходил на ринг. За полгода до этого он нокаутировал британца в пятом раунде, отравив его на настил ринга правым апперкотом.

В общей сложности Поветкин провел 40 боев, одержал 36 побед (25 — нокаутом), потерпел три поражения и один поединок свел вничью.