Поветкин: мы отрабатывали нокаутирующий удар

Уайт здоровый и сильный парень. Не знаю, за счет чего так быстро восстановился, главное – был спокоен и уверен в том, что надо делать. Второй нокдаун точно помню. Мы отрабатывали удар нокаутом, каждый пусть думает, как хочет. Просто так ничего не бывает. Мы готовили удары, - рассказал Поветкин журналистам на пресс-конференции.