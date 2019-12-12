Российский боксёр Александр Поветкин заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.
Как только я почувствую, что мне неохота или лень, закончу. Пока всё нормально, и мысли завершать карьеру не было, — сказал Поветкин.
Он отметил, что повторный бой с американцем Майклом Хантером может пройти в середине 2020 года,
Ранее российский боксёр тяжеловес Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) свёл вничью поединок с американцем Майклом Хантером (18-1-1, 12 КО) в Саудовской Аравии, писал NEWS.ru. Российский рефери Юрий Копцев отдал победу Поветкину со счётом 115:113, другой судья с тем же счётом отдал предпочтение Хантеру, а третий поставил ничейные очки.
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