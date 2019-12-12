https://static.news.ru/photo/36257b02-1cc9-11ea-b0c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: SkySportsBoxing/ twitter.com/Global Look Press

Российский боксёр Александр Поветкин заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

Как только я почувствую, что мне неохота или лень, закончу. Пока всё нормально, и мысли завершать карьеру не было, — сказал Поветкин.

Он отметил, что повторный бой с американцем Майклом Хантером может пройти в середине 2020 года, передаёт слова спортсмена ТАСС.

Ранее российский боксёр тяжеловес Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) свёл вничью поединок с американцем Майклом Хантером (18-1-1, 12 КО) в Саудовской Аравии, писал NEWS.ru. Российский рефери Юрий Копцев отдал победу Поветкину со счётом 115:113, другой судья с тем же счётом отдал предпочтение Хантеру, а третий поставил ничейные очки.