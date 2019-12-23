Титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе, которым до поражения от Сауля Альвареса владел россиянин Сергей Ковалёв, может быть разыгран между двумя другими российскими боксёрами Умаром Саламовым и Максимом Власовым. Альварес отказался от его защиты.
Команды Саламова и Власова обсуждают возможность боя за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, — приводит ТАСС слова советника Власова Олега Богданова.
Власов в последнем бою в Майкопе 30 ноября победил единогласным решением судей ганца Эммануэля Марти. Саламов в сентябре на турнире в Грозном нокаутировал другого ганца Эммануэля Дансо.
Как сообщал NEWS.ru, чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил о готовности перехода в тяжёлый вес и желании оспорить чемпионский титул, принадлежащий Стипе Миочичу.