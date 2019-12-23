Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Многолетний чемпион Ultimate Fighting Championship Джон Джонс объявил о желании перейти в тяжёлый вес и оспорить принадлежащий Стипе Миочичу титул в 2020 году.

Я был готов перейти в тяжёлый вес и скрестить перчатки с крупными ребятами. Я просил бой со Стипе Миочичем, но вместо этого они организовали ему третий бой с Кормье. Я...