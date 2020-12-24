Потасовка на пару миллионов: Исмаилов и Минеев устроили жесть в клетке

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На заключительном в 2020 году вечере смешанных единоборств в Москве произошла сенсация. Само по себе шоу обновлённой лиги AMC Fight Nights Global было без слишком больших имён, в главном бою Вячеслав Василевский дрался с Богданом Гуськовым и победил.

Основным неофициальным событием вечера стала встреча двух старых знакомых — Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Фанаты ММА прекрасно помнят их бой в ноябре 2018 года, это было ярчайшим событием не только того года в российском ММА, но и одним из ярчайших в истории этого вида спорта в нашей стране. Хабиба Нурмагомедова и Фёдора Емельяненко в расчёт не берём, ведь они в России практически не выступают.

Тогда Мага и Володя устроили шоу в лучших традициях западного ММА, а придумал и руководил всем процессом Камил Гаджиев — глава Fight Nights Global. Сейчас эта лига продана за 100 миллионов рублей, к названию добавилась аббревиатура AMC, но Гаджиев остаётся одним из боссов. Он никогда не скрывал, что хотел бы устроить реванш Маги и Владимира, и очень холодным вечером 24 декабря этот бой из гипотетического превратился в почти реальный.

Вот что случилось: после боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в клетку поднялся Владимир Минеев, приятель одного из бойцов. Пока Гребнев давал послематчевое интервью, Володя взял у него микрофон и бросил вызов.

Исмаилов, я знаю ты здесь, выйди и скажи, когда мы будем драться! А то все люди думают, что ты испугался, — сказал он.

Исмаилов действительно вышел, Гребнев так и не смог закончить своё интервью. Слово за слово началась настоящая потасовка, причём Мага ударил первым. В клетку бесконтрольно начали вбегать посторонние люди, и это уже была самая массовая драка. Вмешиваться пришлось ОМОНу. Всё оказалось довольно серьёзно. Ринг-анонсеру Александру Загорскому пришлось просить озверевших людей не позорить промоушен, ведь трансляция идёт на множество стран.

Как стало известно уже позже, Исмаилова после этого инцидента увезли на разговор в отделение полиции. Ему придётся объясниться за своё поведение, ответить на ряд неприятных вопросов. Вряд ли его надолго задержат, ведь мы примерно можем себе представить, что он будет говорить.

Наверняка, он объяснит правоохранительным органам, что всё это — план по раскрутке реванша с Владмиром Минеевым, сценарий, который он реализовывал. К сожалению, ситуация немного вышла из под контроля, но так иногда бывает. Главное — обошлось без пострадавших. Кроме самого Маги, у которого подбит глаз. Принадлежит ли идея с этим сценарием Камилу Гаджиеву? Наверняка мы пока не знаем, но догадаться не так уж сложно.

Ещё проще догадаться — зачем весь этот перфоманс был нужен. Мага и Владимир начали работу над реваншем. Они и первый свой бой в ноябре 2018 года очень ярко раскручивали, поливали друг друга словесно на пресс-конференции, потолкались на взвешивании, а тут решили сразу зайти с козырей. Теперь об этом бое будут говорить миллионы впечатлительных подростков во всему бывшему Союзу.

Благодаря этой потасовке Мага и Владимир не только подготовили себе идеальную почву для реванша, они ещё и гонорары себе подняли раза в полтора. Чем больше интерес к бою, тем больше телекомпаний купит трансляции, больше денег получит промоушен, соответственно, больше заработают и бойцы. Это могут быть даже семизначные суммы в долларах, чего в отечественном ММА не встретишь. Такие цифры есть разве что у Хабиба и Фёдора.

Словом, молодцы ребята, с одной стороны. С другой — потасовки как таковые — не самое симпатичное проявление жизни. Лучше решать вопросы мирно, но это смешанные единоборства, здесь мирно не всегда получается.