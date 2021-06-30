Посетитель бара подаст в суд на нокаутировавшего его бойца Шиллинга

31-летний американец Джастин Бальбоа, которого избил после посещения бара профессиональный кикбоксёр и боец ММА, выступавший в турнирах Glory и Bellator Джо Шиллинг, намерен подать в суд на своего обидчика. Об этом сообщает MMAFighting.

После конфликта между мужчинам, в ходе которого Шиллинг отправил оппонента в нокаут двумя ударами, пострадавший обратился в полицию, где попросил зафиксировать факт нанесения побоев (у Бальбоа была разбила губа). При этом он был пьян и описал Шиллинга как мужчину ростом 195 см и весом 122 кг.

Менеджер бара и его завсегдатаи отметили, что Бальбоа постоянно доставляет проблемы заведению в состоянии сильного опьянения, а в момент конфликта он оскорбил спутницу Шиллинга. Тем не менее адвокат Роберт Соломон считает, что боец должен понести наказание за свой поступок.

Профессиональный боец неправильно оценил ситуацию и сделал то, что не должен был делать, а именно бить кого-то с такой силой, с которой он ударил этого парня. Он счастливчик, что не умер после этого. Я не куплюсь на разговоры, что боец высочайшего уровня, выступавший в Bellator, почувствовал угрозу жизни, — заявил Соломон.

Как стало известно ранее, американский боец Джо Шиллинг, известный по выступлениям в Bellator и крупнейшей лиге кикбоксинга Glory, стал участником драки в баре, в ходе которой нокаутировал посетителя.