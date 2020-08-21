Портер победил Формеллу и завоевал серебряный пояс WBC

В Лос-Анджелесе прошёл вечер бокса, организованный компанией TGB Promotions. В главном событии экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер (31-3-1, 17 КО) победил единогласным решением судей Себастьяна Формеллу (22-1, 10 КО) и стал обладателем серебряного пояса WBC.
Портер владел преимуществом на протяжении всего поединка, и все трое судей отдали ему победу в каждом из раундов. Для немца Формеллы это поражение стало первым в карьере.
Как писал NEWS.ru, экс-чемпион UFC Фрэнки Эдгар победил раздельным решением судей Педро Муньоса в главном бою очередного турнира UFC в Лас-Вегасе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен