https://static.news.ru/photo/23304dd6-cf00-11e9-ac0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Rowland, via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Соперник Хабиба Нурмагомедова в предстоящем поединке Дастин Порье поделился своими мыслями о предстоящем 7 сентября в Абу-Даби поединке.

Это как в фильме про Рокки Бальбоа. Мне престоит сразиться с тем, кто никогда не проигрывал, возможно даже не отдавал ни одного раунда. Я готов к тому, что бой пройдёт всю дистанцию. Хабиб будет пытаться перевести бой на землю, а мне будет нужно контролировать центр клетки и держать свой ритм, — приводит слова Порье Sport.bt.com.

Также Порье отметил, что ещё никогда в жизни не имел такого тренировочного лагеря, как перед боем с Хабибом.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедову нужно сбросить ещё 6 кг до взвешивания перед боем с Порье.