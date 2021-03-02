Порье рассказал, что от победы над Нурмагомедовым его отделили дюймы

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о важности своей победы над Конором Макргегором на UFC 229 в октябре 2018 года.

Я игнорировал его выпады. В октагоне я показал, что нельзя просто трепать языком. Ты должен доказать это делами, чего не смог сделать мой соперник. Это была большая радость победить его,...