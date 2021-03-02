Порье рассказал, что от победы над Нурмагомедовым его отделили дюймы

Бывший временный чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе, американец Дастин Порье рассказал, что был близок к тому, чтобы задушить Хабиба Нурмагомедова в их поединке.
Я знаю, как близок был к победе. Дело было в считанных дюймах. Меня беспокоит мысль, что не смог завершить удушение и не переключился на анаконду или удушение Д'Арсе, когда он перекатывался на свою сторону. У Хабиба невероятное понимание распределения баланса веса тела, поэтому он очень хорош в борьбе, — рассказал Порье в интервью BJPenn.
Осенью 2019 года Порье проиграл Нурмагомедову удушением из-за спины в титульном поединке в Абу-Даби.
Как писал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о важности своей победы над Конором Макргегором на UFC 229 в октябре 2018 года.