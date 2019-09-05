Боец Ultimate Fighting Championship (UFC) американец Дастин Порье заявил, что испытывает нервозность перед боем с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Нервничаю ли я? Да, определенно. Но это нормальное состояние перед боем. Приятные нервы, — передаёт слова американца
Sport24.
Бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября в 23:00 по московскому времени в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не стал общаться с представителями прессы на медиадне в Абу-Даби из-за экономии энергии, писал News.ru.