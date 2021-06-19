Пора на покой: Олейник беспомощно проиграл третий поединок подряд

На прошедшем в Лас-Вегасе очередном турнире UFC Корейский Зомби Чжан Сун Чжун успешно реабилитировался за разгромное поражение от Брайана Ортеги, а 44-летний россиянин Алексей Олейник проиграл третий поединок подряд и теперь может быть уволен из UFC. NEWS.ru подводит главные итоги турнира.

Зомби надо менять прозвище

Чжан Сун Чжун ufc/twitter.com

Один из самых ярких и популярных бойцов UFC Чжан Сун Чжун, более известный как Корейский Зомби, уже 10 лет входит в элиту полулёгкого веса и даже оспаривал титул в поединке с Жозе Алду. Однако все свои главные бои он проиграл во многом из-за прямолинейной тактики и неумения подстраиваться под оппонента. С другой стороны, фанатам нравится готовность корейца порубиться, невероятная стойкость и воля к победе. После разгрома от Ортеги Чжан Сун Чжун не дрался почти год и не считался фаворитом в бою с находящимся на хорошем ходу гавайцем Дэном Иге.

Но то, что показал кореец в октагоне, стало сюрпризом для всех. Вместо Зомби мы увидели в клетке опытного и расчётливого бойца, готового использовать любые слабые стороны соперника. Чжан Сун Чжун почти не шёл в привычные жёсткие размены, а крал концовки каждого раунда за счёт вовремя проведённых тейкдаунов, хотя в стойке не уступал Иге. За время простоя он заметно улучшил свои борцовские навыки, что стало большим сюрпризом для соперника, который временами с трудом сдерживал попытки удушающих приёмов в исполнении корейца.

Охота окончена — пора домой

Алексей Олейник alexeyoleynik1/instagram.com

За семь лет выступлений в UFC Алексею Олейнику впервые захотелось заглянуть в паспорт. И дело вовсе не в том, что 44-летний ветеран потерпел третье поражение кряду, а в его физической форме. В бою с Сергеем Спиваком ему не позволила показать лучших качеств физическая форма. Алексей уже к началу третьего раунда выглядел сильно уставшим и измученным бойцом. В последние годы он перенёс несколько тяжелейших поединков и не раз был нокаутирован. В бою со Спиваком у него были шансы провести одно из коронных удушений в концовке второго раунда, однако для этого не хватило времени и сил.

Дальнейшую судьбу Олейника сейчас предсказать сложно, но даже самый оптимистичный прогноз мало радует. В лучшем случае ему предстоит ещё раз выйти против молодого и перспективного бойца и пропустить его наверх, получив ещё одну хорошую трёпку. Как сказал Олейник в нашем интервью, он уже едет с охоты с большим возом добычи и не так важно, подстрелит ли он ещё одного оленя или зайца. Конечно, хотелось бы, чтобы заслуженный ветеран одержал 60-ю победу, но ММА слезам не верит, а потому после такого выступления дяде Лёше будет лучше завершить карьеру прямо сейчас.

В боях с элитой Спиваку будет сложно

Несмотря на победу в прошедшем поединке, мощный и фактурный украинец молдавского происхождения Сергей Спивак не зарекомендовал себя как элитный боец. К третьему раунду он так же, как и Олейник сильно устал, многовато пропустил от грепплера в стойке, а в борьбе также показал массу пробелов. Возможно, он сейчас займёт место Олейника в топ-15 и выйдет на бойца из первой десятки, но пока у тренировавшегося с Александром Волковым тяжеловеса не видно уровня, этой десятке соответствующего ни в стойке, ни в партере.

Реванш превзошёл оригинал

Шон О'Мэлли sugaseanmma/instagram.com

Сделавший себе имя на сенсационной победе над распиаренным проспектом Шоном О'Мэлли, эквадорец Марлон Вера теперь дерётся в основных боях и продолжает закатывать крутые поединки. В этот раз он позволил взять реванш британцу Дейви Гранту, которого одолел пять лет назад у него на родине. Реванш не только превзошёл все ожидания, но и затмил довольно яркий первый бой этих соперников, за что Вера и Грант по справедливости получили специальную премию от UFC. Все три раунда прошли в жесточайшей рубке в стойке, где Вера выглядел напористее, точнее и попросту сильнее физически своего соперника.

Обидчик Шлеменко отметился первым нокаутом в UFC

Бразильский средневес Бруну Силва сделал себе имя в лиге М-1, где разгромил Александра Шлеменко и завоевал чемпионский пояс, после чего подписался в UFC. Но долгое время он не мог дебютировать из-за проблем с допинг-тестом. В бою с соотечественником Веллингтоном Турманом Силва эффектно добил его на земле в самой концовке первого раунда мощнейшими ударами сверху. Силва одержал пятую подряд победу нокаутами и имеет неплохие перспективы в среднем весе UFC, где сейчас проходит стремительная смена поколений в элите.