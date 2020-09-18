Попов победил Агаева на турнире Fight Nights в Элисте

В Элисте прошёл турнир по смешанным единоборствам Fight Nights 97, посвящённый столетию Республики Калмыкия, главным событием которого стал поединок тяжеловесов Олега Попова (8-2) и Баги Агаева (29-22).
По итогам упорного трёхраундового противостояния местный боец Попов одолел более опытного соперника единогласным решением судей.
В соглавном бою вечера легковес Алексей Махно победил единогласным решением судей Адиля Боранбаева.
Как сообщал NEWS.ru, в Москве завершился турнир по ММА АСА 111, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона организации в лёгком весе. Абдул-Азиз Абдулвахабов победил по очкам Александра Сарнавского.
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