16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Попов победил Агаева на турнире Fight Nights в Элисте

23:05, 19 сентября 2020 18
Олег Попов Олег Попов Фото: https://vk.com/slav_warriors

В Элисте прошёл турнир по смешанным единоборствам Fight Nights 97, посвящённый столетию Республики Калмыкия, главным событием которого стал поединок тяжеловесов Олега Попова (8-2) и Баги Агаева (29-22).

По итогам упорного трёхраундового противостояния местный боец Попов одолел более опытного соперника единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера легковес Алексей Махно победил единогласным решением судей Адиля Боранбаева.

Как сообщал NEWS.ru, в Москве завершился турнир по ММА АСА 111, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона организации в лёгком весе. Абдул-Азиз Абдулвахабов победил по очкам Александра Сарнавского.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео