Попов победил Агаева на турнире Fight Nights в Элисте

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В Москве завершился турнир по ММА АСА 111, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона организации в лёгком весе. Абдул-Азиз Абдулвахабов (18-2) победил по очкам Александра Сарнавского (37-8).

Абдулвахабов захватил инициативу в клетке с первой минуты, а Сарнавский, которому секундировал Александр Шлеменко, старался умело действовать на контратаках, но под натиском соперника получил рассечение под левым глазом. Во втором...