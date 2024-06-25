Получивший российское гражданство боксер Рой Джонс потерял сына Сын боксера Роя Джонса покончил с собой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рой Джонс

Сын получившего российское гражданство боксера Роя Джонса — младшего Деандре покончил с собой, сообщил спортсмен в соцсети Х. Он отметил, что многие сейчас переживают трудные времена, но «ничего не стоит того, чтобы лишать себя жизни». Соболезнования в связи с трагедией выразила Федерация бокса России.

К сожалению, мой сын Деандре покончил с собой. <...> Многие люди сейчас переживают трудные времена, но ничего не стоит того, чтобы лишать себя жизни. Бог дает жизнь, и он должен быть тем, кто ее заберет, — написал боксер.

16 января американскому боксеру Рою Джонсу — младшему исполнилось 55 лет. Спортсмен провел яркую карьеру, которая включает в себя титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории, а также больше десятка чемпионских поясов по разным версиям в четырех других весах. В 2015-м Джонс получил российский паспорт.

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