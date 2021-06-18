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Получивший российский паспорт боец Олейник заявил о любви к Украине

16:17, 18 июня 2021
Алексей Олейник Алексей Олейник Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец UFC Алексей Олейник, сменивший украинское гражданство на российское в 2015 году, признался, что продолжает любить Украину. Его слова приводит Sport24.

Я никогда не говорил, что я не украинец и не люблю Украину. Украину я люблю. Я не люблю те незаконные процессы, которые происходят внутри страны, — сказал Олейник.

43-летний спортсмен добавил, что свободно говорит на украинском и русском языках и прекрасно относится к стране, в которой родился.

Родившийся в Харькове Олейник потерпел два поражения подряд в UFC: от Деррика Льюиса (в августе 2020-го) и от Криса Дакаса в февраля этого года. В интервью NEWS.ru, рассказал о контракте с UFC и заявил, что только идиот может думать о том, что его уволят.

20 июня Олейник проведёт бой с Сергеем Спиваком, имеющим гражданства Украины и Молдавии. Поединок пройдёт в рамках турнира UFC Fight Night 190.

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