Получивший российский паспорт боец Олейник заявил о любви к Украине

https://static.news.ru/photo/573e70fe-d038-11eb-bfdf-96000091f725_660.jpg Алексей Олейник Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец UFC Алексей Олейник, сменивший украинское гражданство на российское в 2015 году, признался, что продолжает любить Украину. Его слова приводит Sport24.

Я никогда не говорил, что я не украинец и не люблю Украину. Украину я люблю. Я не люблю те незаконные процессы, которые происходят внутри страны, — сказал Олейник.

43-летний спортсмен добавил, что свободно говорит на украинском и русском языках и прекрасно относится к стране, в которой родился.

Родившийся в Харькове Олейник потерпел два поражения подряд в UFC: от Деррика Льюиса (в августе 2020-го) и от Криса Дакаса в февраля этого года. В интервью NEWS.ru, рассказал о контракте с UFC и заявил, что только идиот может думать о том, что его уволят.

20 июня Олейник проведёт бой с Сергеем Спиваком, имеющим гражданства Украины и Молдавии. Поединок пройдёт в рамках турнира UFC Fight Night 190.