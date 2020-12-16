Польский клиент: возвращение Головкина перенесёт нас в прошлое

Геннадий Головкин — человек, благодаря которому тысячи людей на территории бывшего СССР полюбили бокс. Долгое время он являлся одним из лучших бойцов вне зависимости от веса, но что ещё важнее — он был настоящим монстром на ринге. «Выжить» против него не получалось ни у кого (23 нокаута подряд) вплоть до 2017 года, когда Геннадия начали сводить с реальными топами — Дэниелом Джейкобсом и Саулем Альваресом. С тех пор Головкин выглядел не так, как раньше, но бой в эту субботу, 19 декабря, вернёт фанатов в прошлое.

Поединок Головкина не станет последним боем года, на следующий день на ринг выйдет Альварес, и вот это уже действительно будет «спасибо, до свидания» 2020 году. О схватке Канело с Каллумом Смитом мы уже писали, его основная интрига заключается в том, что разница в росте соперников — 18 сантиметров, чего в суперсреднем весе не бывает вообще никогда. Такое нельзя представить вообще ни в каком весе, кроме тяжёлого.

В бою Головкин — Шеремета есть свои интересные моменты. Первый и основной — сам факт возвращения Геннадия. Он не выступал 14 месяцев, и то, каким он предстанет в 39 лет после такого простоя, — настоящая интрига. В боксе иногда случается история под названием «синдром внезапной старости». Когда ещё в предыдущем бою возрастной боксёр был в полном порядке, а уже в следующем, как правило, после длительного простоя — он предстаёт тенью самого себя. Нечто такое произошло с Костей Цзю в поединке с Рикки Хаттоном в 2005 году.

Если предположить, что Головкин выйдет в рабочем состоянии, то Шеремете ловить будет нечего. Даже не находящийся на пике формы Геннадий превосходит Камила во всём: удар в несколько раз тяжелее, арсенал комбинаций богаче, движение лучше, размеры больше. Если бы ещё у поляка была одиночная нокаутирующая пушка, можно было бы говорить о лаки-панче, но её нет: пять досрочных побед в 21 бою.

gggboxing/instagram.com

Да, у Камила нет ни одного поражения, но и соперников уровня Головкина не было и в помине. Шеремета — боксёр довольно простой, предпочитает драться на средней дистанции, руки у него короткие, не позволяют «обстреливать» издалека. А раз так, то рано или поздно Камил и Геннадий зарубятся, что неизбежно кончится для поляка очень печально. Хорошо, если нокаут не будет слишком тяжёлым.

Самый чудесный сценарий для Шереметы — поражение по очкам. Если каким-то чудом поляк выживет до финального гонга — он наверняка будет рассказывать об этом внукам. Хотя для него и сам факт боя с Геннадием — главный момент карьеры, круче которого ничего быть не может.

Возможно, Геннадий прошёл свой пик, он уже не крушит оппонентов как с 2010 по 2015 год, но именно сейчас он вышел на пик популярности. Только к 37 годам спортсмен начал реально зарабатывать, стал медийной фигурой за пределами бывшего СССР и пожинает плоды своего таланта и фантастических успехов на ринге.

К примеру, перед боем с Шереметой он тренировался с Криштиану Роналду, о чём оба спортсмена рассказали на своих страницах в Instagram. Что это, если не настоящее чудо для парня из Караганды?

Головкин — живая легенда бокса, которая уже 10 лет владеет титулами чемпиона мира, и никто не знает, сколько ещё он будет выступать. Пока спортсмен продолжает, надо просто ценить возможность видеть его на ринге. Это может прекратиться в любой момент. Бой с Шереметой — возврат в прошлое потому, что это будет одностороннее избиение с почти неизбежным нокаутом — как в старые добрые времена.