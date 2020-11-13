Полиция возбудила два дела в отношении Яндиева после драки с Харитоновым

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Московская полиция возбудила два уголовных дела в отношении бойца ММА Адама Яндиева после драки с другим бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым.

По результатам проведённой проверки дознавателем территориального ОМВД в отношении подозреваемого [Адама Яндиева] возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», — рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Драка Харитонова с Яндиевым произошла 13 ноября, когда в «Лужниках» он пытался разнять Яндиева и Руслана Абдо. На видеозаписи конфликта спортсмены входят в фойе стадиона, где горячо спорят, затем в разговор вмешивается Харитонов, после чего начинается драка.

Харитонов был госпитализирован в столичную больницу, где у него бы диагностирован перелом носа, сотрясение мозга и повреждение глаза. Яндиев впоследствии был задержан, но давать показания отказался. Ему выдали обязательство о явке в правоохранительные органы.

Как писал NEWS.ru, Харитонов, пострадавший в драке с другим бойцом, Адамом Яндиевым, не будет прооперирован в субботу, как медики планировали ранее. Хирургическое вмешательство будет проведено в понедельник, 16 ноября.